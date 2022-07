Sogei esclude attacco hacker ad Agenzia entrate | no dati sottratti

"Dagli accertamenti tecnici svolti - si prosegue la nota -pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell' Agenzia delle Entrate . Resta in ogni caso attiva ......attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell'Amministrazione Finanziaria"."Dagli accertamenti tecnici svolti - prosegue la nota -...Roma, 25 lug. (askanews) - Nessun attacco hacker all'Agenzia delle entrate. Lo scrive Sogei in una nota.'In merito al presunto attacco informatico ...(ANSA) - ROMA, 25 LUG - 'Sogei spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere ...