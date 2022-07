Paul Sorvino è morto a 83 anni | aveva recitato in Quei bravi ragazzi e Law & Order

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 luglio 2022) L'attore, famoso per i ruoli ine Law, èall'età di 83nella giornata di lunedì 25 luglio 2022.all'età di 83nella giornata di lunedì 25 luglio, era conosciuto dagli appassionati di cinema e tv per i ruoli avuti in progetti comee Law. Ad annunciarlo è stata la moglie DeeDeecon un post su Instagram in cui dichiara: "Sono completamente devastata. L'amore della mia vita e l'uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto se ne è andato. Mi si spezza il ...