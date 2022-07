Paola Mostosi | sequestrata e strangolata da un camionista La sorella | “Oggi avresti compiuto 45 anni”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Un dolore senza fine. In occasione della data del suo compleanno, Cristinaricorda lada undi Verdellino nel 2002, a soli 24. Un’omicidio che scosse la Bergamasca per la sua atrocità. La mattina del 26 marzo 2002, che abitava con i genitori a Torre Boldone, mentre percorre la A4a bordo della sua nuova Y10 per dirigersi al lavoro, poco prima del casello di Dalmine si trova davanti un camion che perde alcuni sassolini. Finiscono proprio sulla carrozzeria della sua vettura, alla quale tiene molto. Imbufalita, la ragazza sorpassa il mezzo pesante e fa cenno all’autista di accostare. I due si fermano in una piazzola di sosta. Mentre stanno compilando la costatazione amichevole, ...

