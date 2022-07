Nicolas Vaporidis la svolta | Entra nel cast: lo vogliono a tutti costi (Di lunedì 25 luglio 2022) In molti attendono il ritorno in tv di Nicolas Vaporidis. Scopriamo insieme dove potremo vederlo nei prossimi mesi. Nicolas Vaporidis Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Nicolas Vaporidis è riEntrato a casa a Londra ma il pubblico sta cercando quotidianamente notizie su di lui. le ultime indiscrezioni lo vorrebbero nel cast di un programma molto noto. L’Isola dei Famosi ha chiuso i suoi battenti ormai un mese fa ma si continua a parlare dei suoi protagonisti. Nicolas Vaporidis è stato il vincitore assoluto del programma e si è portato via dall’isola molti ricordi. Nelle sue recenti interviste ha dichiarato che dell’isola non gli manca proprio nulla e che dall’Honduras si è portato in Italia alcuni legami ... Leggi su direttanews (Di lunedì 25 luglio 2022) In molti attendono il ritorno in tv di. Scopriamo insieme dove potremo vederlo nei prossimi mesi.Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)è rito a casa a Londra ma il pubblico sta cercando quotidianamente notizie su di lui. le ultime indiscrezioni lo vorrebbero neldi un programma molto noto. L’Isola dei Famosi ha chiuso i suoi battenti ormai un mese fa ma si continua a parlare dei suoi protagonisti.è stato il vincitore assoluto del programma e si è portato via dall’isola molti ricordi. Nelle sue recenti interviste ha dichiarato che dell’isola non gli manca proprio nulla e che dall’Honduras si è portato in Italia alcuni legami ...

blogtivvu : Nicolas Vaporidis “presenta” la fidanzata Ali: ecco la prima fotografia dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi… - infoitcultura : Nicolas Vaporidis/ Svelato il volto di Ali, la ragazza del vincitore dell'Isola dei Famosi - infoitcultura : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto, non ci sono più dubbi - zazoomblog : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto non ci sono più dubbi: fan in delirio - #Nicolas #Vaporidis #scoperto #dubbi: - conglomerato : Nicolas Vaporidis si è messo a vendere spighe? -