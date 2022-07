Netflix dice addio a Twitter: ormai “obbligato” a chiudere il suo storico account (Di lunedì 25 luglio 2022) A seguito di un decennio di attività da parte del canale Twitter di Netflix, l’account ha chiuso i battenti in maniera definitiva. Questa notizia ha sconvolto chiunque conoscesse il profilo o avesse avuto a che fare con esso, ragione per cui non può che essere considerata come una informazione a dir poco sconcertante per tutti noi. Tuttavia, come sempre c’è una motivazione dietro a questa chiusura immediata: che cosa è successo? Netflix deve salutare il suo account Twitter per sempre – Computermagazine.itDopo 13 anni di servizio continuo, Netflix ha scelto di chiudere per sempre l’account Twitter dedicato all’assistenza clienti: @Netflixhelps. Aperto nel 2009, in circa un decennio e mezzo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) A seguito di un decennio di attività da parte del canaledi, l’ha chiuso i battenti in maniera definitiva. Questa notizia ha sconvolto chiunque conoscesse il profilo o avesse avuto a che fare con esso, ragione per cui non può che essere considerata come una informazione a dir poco sconcertante per tutti noi. Tuttavia, come sempre c’è una motivazione dietro a questa chiusura immediata: che cosa è successo?deve salutare il suoper sempre – Computermagazine.itDopo 13 anni di servizio continuo,ha scelto diper sempre l’dedicato all’assistenza clienti: @helps. Aperto nel 2009, in circa un decennio e mezzo ...

