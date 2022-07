Napoli, Zielinski dice no al West Ham. Spalletti pronto a cambiargli ruolo. Retroscena sull’ingaggio (Di lunedì 25 luglio 2022) Piotr Zielinski ha detto no al West Ham, il centrocampista polacco continuerà a vestire la maglia del Napoli. Napoli – Zielinski – West HAM. Il West Ham ha messo nel mirino Piotr Zielinski del Napoli. Il club inglese si è piazzato al settimo posto la scorsa stagione in Premier League, ma ha un potenziale economico da spendere sul mercato importantissimo. Cosa che sottolinea l’estrema differenza che c’è oramai tra il calcio italiano e quello inglese, in termini economici e non solo. Il West Ham ha già preso Gianluca Scamacca dal Sassuolo per 42 milioni di euro e ora vorrebbe anche Zierlinski. Secondo quanto rivela il portale calciomercato.it, Zielinski avrebbe rifiutato il trasferimento al ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Piotrha detto no alHam, il centrocampista polacco continuerà a vestire la maglia delHAM. IlHam ha messo nel mirino Piotrdel. Il club inglese si è piazzato al settimo posto la scorsa stagione in Premier League, ma ha un potenziale economico da spendere sul mercato importantissimo. Cosa che sottolinea l’estrema differenza che c’è oramai tra il calcio italiano e quello inglese, in termini economici e non solo. IlHam ha già preso Gianluca Scamacca dal Sassuolo per 42 milioni di euro e ora vorrebbe anche Zierlinski. Secondo quanto rivela il portale calciomercato.it,avrebbe rifiutato il trasferimento al ...

