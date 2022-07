Myanmar | eseguite 4 condanne a morte

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Quattrosono statein, dove a seguito di un golpe è al potere una giunta militare. In quelle che sono le prime esecuzioni nel Paese asiatico da decenni, sono stati giustiziati, tra gli altri, Phyo Zeya Thaw, ex parlamentare della Lega nazionale per la democrazia, il partito dell’ex leader Aung San Suu Kyi e Kyaw Min Yu, anche conosciuto con il nome di Ko Jimmy, noto attivista pro-democrazia. Come ha riferito il ‘Global New Light of’, i quattro erano stati condannati per “atti di terrorismo brutali e disumani” e le esecuzioni sono state“secondo la procedura carceraria”, senza aggiungere dettagli in merito. Le quattro, così come le altre 111 emesse dai tribunali della ...

Quattro condanne a morte sono state eseguite in Myanmar, dove a seguito di un golpe è al potere una giunta militare. In quelle che sono le prime esecuzioni nel Paese asiatico da decenni, sono stati giustiziati, tra gli altri, Phyo Zeya Thaw e Kyaw Min Yu. I quattro attivisti giustiziati erano stati condannati in un verdetto a porte chiuse lo scorso agosto, e a giugno il loro ricorso in appello era stato respinto.