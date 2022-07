Mertens e Napoli, quello che non sapete di un amore lungo 9 anni (Di lunedì 25 luglio 2022) Quando Matilde Serao scrisse di Palazzo Donn'Anna, si soffermò con particolare attenzione su come quell'edificio incompiuto, cornice di tante leggende della cultura napoletana, fosse avvolto da un ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) Quando Matilde Serao scrisse di Palazzo Donn'Anna, si soffermò con particolare attenzione su come quell'edificio incompiuto, cornice di tante leggende della cultura napoletana, fosse avvolto da un ...

annatrieste : A giochi ormai chiusi, Kat, la moglie di Dries #Mertens, mette i dischi a #tomorrowland2022 con la maglia del Napol… - annatrieste : Se @sscnapoli ha valutato che tempo di @dries_mertens14 a Napoli è finito è legittimo e, visto il 'repulisti', comp… - annatrieste : Questo plebeo folcloristico di Ghoulam che si permette di esprimere dispiacere e amarezza per come è finita tra il… - jymbo79 : RT @TolliVincenzo: Scusate però una cosa la devo dire, anche se attirerò ennesimi insulti, però se Kate, come #Mertens, se amano tanto #Nap… - siamo_la_Roma : ???? #Mertens vuole lasciare la #SerieA ?? Perché è difficile che dopo #Napoli venga alla #Roma ?? La situazione di me… -