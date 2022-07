Lapadula Cagliari, è UFFICIALE: il comunicato del club rossoblù (Di lunedì 25 luglio 2022) Lapadula Cagliari, adesso è anche UFFICIALE: l’attaccante è un nuovo giocatore del club sardo. E’ arrivato il comunicato Gianluca Lapadula è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari: l’attaccante 32enne ha firmato il proprio contratto con il club rossoblù, IL comunicato – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo dal Benevento del calciatore Gianluca Lapadula che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025. Classe 1990, alle sue spalle un bagaglio ricco di esperienza e tanti gol: 156 con squadre di club in 388 partite totali. Numeri da grande attaccante per il nazionale peruviano, che con la maglia de “Los Incas” ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022), adesso è anche: l’attaccante è un nuovo giocatore delsardo. E’ arrivato ilGianlucaè ufficialmente un nuovo giocatore del: l’attaccante 32enne ha firmato il proprio contratto con il, IL– «IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo dal Benevento del calciatore Gianlucache ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025. Classe 1990, alle sue spalle un bagaglio ricco di esperienza e tanti gol: 156 con squadre diin 388 partite totali. Numeri da grande attaccante per il nazionale peruviano, che con la maglia de “Los Incas” ha ...

