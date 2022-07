Jason Momoa si è scontrato con un motociclista che ha invaso la sua carreggiata (Di lunedì 25 luglio 2022) Incidente stradale per Jason Momoa. Stando a “TMZ”, lo scorso 24 luglio il protagonista di “AcquaMan” era alla guida della propria auto sulla Old Topanga Canyon Road, presso Calabasas, quando un motociclista che viaggiava nella direzione opposta ha colpito in pieno la sua auto. Sembra che il centauro abbia invaso la carreggiata di Momoa mentre effettuava una curva e sia rimbalzato sul parabrezza. Il motociclista è stato trasportato in ospedale, dove gli sono stati diagnosticati una ferita al pollice e alcune escoriazioni alle gambe. Momoa è invece uscito illeso dall’incidente. Finora l’attore non ha commentato l’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Incidente stradale per. Stando a “TMZ”, lo scorso 24 luglio il protagonista di “AcquaMan” era alla guida della propria auto sulla Old Topanga Canyon Road, presso Calabasas, quando unche viaggiava nella direzione opposta ha colpito in pieno la sua auto. Sembra che il centauro abbialadimentre effettuava una curva e sia rimbalzato sul parabrezza. Ilè stato trasportato in ospedale, dove gli sono stati diagnosticati una ferita al pollice e alcune escoriazioni alle gambe.è invece uscito illeso dall’incidente. Finora l’attore non ha commentato l’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

