Inter Skriniar | smaltito l’infortunio è pronto al rientro | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 luglio 2022)a tornare in gruppo con l’: lo slovacco hae potrebbe giocare la sfida di sabato contro il Lionea tornare in gruppo con l‘: lo slovacco hae potrebbe giocare la sfida di sabato contro il Lione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dunque il centrale èa riprendersi l’anche se Inzaghi non vuole accelerare il ritorno. Dopo le voci mercato, il suo futuro sarà in nerazzurro con un ricco rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24.