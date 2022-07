Inter, Sanchez rifiuta il Marsiglia e sogna il Barcellona (Di lunedì 25 luglio 2022) Inter, ennesimo muro di Alexis Sanchez alla cessione: rifiutato il Marsiglia e intanto il cileno sogna il ritorno al Barcellona Ancora un veto di Alexis Sanchez alla cessione. Il calciatore cileno per ora rimane all’Inter, da separato in casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore Sanchez ha detto di no all’offerta dell’Olympique Marsiglia. La volontà del cileno, sempre secondo il giornale torinese, sarebbe quella di ritornare al Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022), ennesimo muro di Alexisalla cessione:to ile intanto il cilenoil ritorno alAncora un veto di Alexisalla cessione. Il calciatore cileno per ora rimane all’, da separato in casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime oreha detto di no all’offerta dell’Olympique. La volontà del cileno, sempre secondo il giornale torinese, sarebbe quella di ritornare al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

