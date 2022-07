Inter, Ferri torna in nerazzurro: è il nuovo Club Manager. Il comunicato (Di lunedì 25 luglio 2022) L’Inter ufficializza il ritorno di Riccardo Ferri. Il comunicato del Club meneghino sul nuovo ruolo dell’ex difensore L‘Inter, con un comunicato, ha annunciato il ritorno nei quadri dirigenziali dell’ex difensore Riccardo Ferri. IL comunicato – «FC Internazionale Milano comunica che Riccardo Ferri è il nuovo Club Manager della Prima Squadra. Colonna dell’Inter dei Record, Ferri ha vissuto da protagonista uno dei cicli più gloriosi della storia Interista, vincendo lo Scudetto 1988/89, la Supercoppa Italiana 1989 e la Coppa UEFA 1990/91, per poi chiudere la sua avventura in maglia nerazzurra nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) L’ufficializza il ritorno di Riccardo. Ildelmeneghino sulruolo dell’ex difensore L‘, con un, ha annunciato il ritorno nei quadri dirigenziali dell’ex difensore Riccardo. IL– «FCnazionale Milano comunica che Riccardoè ildella Prima Squadra. Colonna dell’dei Record,ha vissuto da protagonista uno dei cicli più gloriosi della storiaista, vincendo lo Scudetto 1988/89, la Supercoppa Italiana 1989 e la Coppa UEFA 1990/91, per poi chiudere la sua avventura in maglia nerazzurra nel ...

