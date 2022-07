Il futuro dello streaming? Lo Sport in diretta

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 25 luglio 2022) I giganti della tecnologia avanzano le loro offerte per trasmettere loinThe New York Times, di Tripp Mickle, Kevin Draper e Benjamin Mullin, pag. 8 Più di un decennio dopo che Apple ha sconvolto l’industria musicale e Amazon quella del commercio al dettaglio, i pesi massimi della tecnologia hanno messo gli occhi su una nuova arena matura per il cambiamento: lodal vivo. Forti delle loro tasche profonde e desiderosi di incrementare l’audience dei loro servizi di abbonamento in, Apple e Amazon si sono lanciati in trattative per i diritti mediatici detenuti dalla National Football League, dalla Major League Baseball, dalle corse di Formula Uno e dalle conferenze universitarie. Sono in lizza per sostituire DirecTV per i diritti del Sunday Ticket della N.F.L., un pacchetto che la lega ...