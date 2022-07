Il caso GA4 | l’esperto chiarisce il tema dell’anonimizzazione dell’IP

(Di lunedì 25 luglio 2022) Quando è esploso ilGoogle Analytics, ossia quando le motivazioni delche ha coinvolto Caffeina sono state rese pubbliche gettando la Rete nel caos, abbiamo scelto di sentire un esperto in materia (Ernesto Falcone, consulente privacy e Privacy Officer certificato TUV) per provare a fare un po’ di chiarezza (trovate l’articolo completo a questo link). Tra i commenti che ci sono arrivati, il nostro lettore Luca ha commentato in calce all’articolo: Il Garante afferma che Google Analytics , ANCHE IMPOSTANDO l’ANONIMIZZAZIONE IP, non si può considerare ANONIMO ma solo PSEUDONIMIZIZZATO in quanto a Google basta incrociare i dati per risalire all’utente e individuarlo (banalmente con i cookie di sessione gmail) di conseguenza pone un DIVIETO categorico all’utilizzo del servizio GA3 (è scritto persino nel titolo del comunicato!).Vi rendete ...

