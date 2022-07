Harry e Meghan Markle al ristorante con richieste e capricci da star (Di lunedì 25 luglio 2022) Davvero Harry e Meghan Markle hanno fatto richieste e capricci da star al ristorante di Robert De Niro? La coppia era a New York in occasione del Mandela Day, momento che per Harry e Meghan non sembra sia stato un gran successo. Il discorso del principe all’Onu è stato molto criticato, c’è chi l’ha accusato di avere copiato in parte il discorso pronunciato da suo fratello William un anno fa. Non all’altezza o meno della situazione, di parlare di un grande uomo come Nelson Mandela, il gossip fa più caso a situazioni più leggere ma ugualmente curiose. Harry e Meghan dopo l’apparizione al Mandela Day hanno scelto per la cena il ristorante italiano di Robert De Niro, Locanda Verde, in un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) Davverohanno fattodaaldi Robert De Niro? La coppia era a New York in occasione del Mandela Day, momento che pernon sembra sia stato un gran successo. Il discorso del principe all’Onu è stato molto criticato, c’è chi l’ha accusato di avere copiato in parte il discorso pronunciato da suo fratello William un anno fa. Non all’altezza o meno della situazione, di parlare di un grande uomo come Nelson Mandela, il gossip fa più caso a situazioni più leggere ma ugualmente curiose.dopo l’apparizione al Mandela Day hanno scelto per la cena ilitaliano di Robert De Niro, Locanda Verde, in un ...

