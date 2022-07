Francesco Totti: l’indiscrezione che stupisce (Di lunedì 25 luglio 2022) Diverse indiscrezioni e news scioccanti hanno travolto l’ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi: vediamo le ultime rivelazioni. Sono passati diversi giorni da quel terribile comunicato stampa che confermava la separazione ufficiale di Francesco Totti e Ilary Blasi; da quel momento i tabloid hanno fatto di tutto per riuscire a racimolare qualche informazione in più riguardo le motivazioni che si nascondono dietro la rottura. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, i quali appaiono totalmente indifferenti alla valanga di news e indiscrezioni pubblicate dai vari settimanali. Alcuni sostengono che tra i due ci sia aria di tensioni, fuoco e ferro; altri invece hanno appurato che la separazione ufficiale sembra sia stata affrontata in modo pacifico. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Diverse indiscrezioni e news scioccanti hanno travolto l’ex coppia formata dae Ilary Blasi: vediamo le ultime rivelazioni. Sono passati diversi giorni da quel terribile comunicato stampa che confermava la separazione ufficiale die Ilary Blasi; da quel momento i tabloid hanno fatto di tutto per riuscire a racimolare qualche informazione in più riguardo le motivazioni che si nascondono dietro la rottura. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, i quali appaiono totalmente indifferenti alla valanga di news e indiscrezioni pubblicate dai vari settimanali. Alcuni sostengono che tra i due ci sia aria di tensioni, fuoco e ferro; altri invece hanno appurato che la separazione ufficiale sembra sia stata affrontata in modo pacifico. ...

