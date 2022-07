De Ligt ancora al veleno sulla Juventus: “Al Bayern allenamento più duro degli ultimi 4 anni” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il centrale difensivo del Bayern Monaco, Matthijs De Ligt, è stato protagonista in questi ultimi giorni per via di alcune frecciate velenose nei confronti della sua ex squadra: la Juventus. Il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 25 luglio 2022) Il centrale difensivo delMonaco, Matthijs De, è stato protagonista in questigiorni per via di alcune frecciatese nei confronti della sua ex squadra: la. Il...

Pall_Gonfiato : #DeLigt ancora al veleno sulla #Juventus: “Al #Bayern allenamento più duro degli ultimi 4 anni” - ROBERTI6666 : tweet serio * leggo di Acerbi e di chi lo vorrebbe da noi. leggo di gente che si esalta per Bellanova e Mikicoso. c… - giangio87 : @ErsyC Quindi di allenava di merda pure all'ajax... de Ligt facesse meno pompini all'allenatore ed al suo staff vis… - Roxas_223 : ancora parla De Ligt 1 mese che dice solo cazzate - keybianconera : @glmdj Mercato in entrata chiuso per la Juve? Ma se ancora non ha comprato nessuno. Bremer ha solo sostituito De Li… -