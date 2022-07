C'è un indagato per il naufragio all'Argentario. Si cerca ancora la donna dispersa (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Ci sarebbe un primo indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla collisione tra un motoscafo e una barca a vela avvenuta sabato pomeriggio nel tratto di mare fra l'Argentario e l'Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Un uomo è morto, una donna risulta ancora dispersa e gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati la persona che si trovava alla guida del motoscafo, un'imbarcazione a motore da 13 metri dove si trovavano quattro cittadini danesi. Tra le varie ipotesi al vaglio del pubblico ministero Valeria Lazzerini l'uso del pilota automatico. In queste ore sono stati già interrogati i quattro turisti a bordo, per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente per il quale si procede per i reati di omicidio colposo e naufragio. Nel frattempo entrambe le ... Leggi su agi (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Ci sarebbe un primonell'ambito dell'inchiesta sulla collisione tra un motoscafo e una barca a vela avvenuta sabato pomeriggio nel tratto di mare fra l'e l'Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Un uomo è morto, unarisultae gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati la persona che si trovava alla guida del motoscafo, un'imbarcazione a motore da 13 metri dove si trovavano quattro cittadini danesi. Tra le varie ipotesi al vaglio del pubblico ministero Valeria Lazzerini l'uso del pilota automatico. In queste ore sono stati già interrogati i quattro turisti a bordo, per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente per il quale si procede per i reati di omicidio colposo e. Nel frattempo entrambe le ...

