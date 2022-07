Caldo record in Italia, bollino rosso in 19 città: da domani tregua (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Caldo record in Italia anche all’inizio di questa settimana, con 19 città da bollino rosso, ma le temperature altissime hanno le ore contate, anche se non ovunque. Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, il livello massimo di allerta (3) interessa oggi Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Quattro le città da bollino arancione, allerta 2, e cioè Bari, Bolzano, Catania e Viterbo. Il grande Caldo sembra però destinato ad attenuarsi già da domani, quando i bollini rossi scenderanno a 13 (Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) –inanche all’inizio di questa settimana, con 19da, ma le temperature altissime hanno le ore contate, anche se non ovunque. Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, il livello massimo di allerta (3) interessa oggi Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Quattro ledaarancione, allerta 2, e cioè Bari, Bolzano, Catania e Viterbo. Il grandesembra però destinato ad attenuarsi già da, quando i bollini rossi scenderanno a 13 (Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, ...

