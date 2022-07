Addio a De Scalzi | fondatore dei New Trolls | ' Ha trovato la sua Aldebaran'

(Di lunedì 25 luglio 2022) 'Vittorio Deci ha lasciato, ha raggiunto la sua. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola Quella carezza della ...

fanpage : Addio a #VittorioDeScalzi, il fondatore dei #NewTrolls aveva 72 anni - Tg3web : Addio al fondatore dei New Trolls. È morto a 72 anni Vittorio De Scalzi, polistrumentista. Protagonista del progres… - Sorcina67 : RT @ZetatielleM: Vittorio De Scalzi scompare all’età di 72 anni.I l personale ricordo di Lele Boccardo #vittoriodescalzi #newtrolls #area… - infoitcultura : Morte Vittorio De Scalzi, Club Tenco: “Addio a un artista generoso” - Smargiasso1975_ : RT @Rita_Pavone_: @RollingStoneita Addio,amico mio. Che la terra ti sia lieve. Rip Vittorio De Scalzi. -

Polistrumentista, compositore, cantante, Vittorio De(Genova, 4 novembre 1949) aveva dapprima fondato negli anni 60 i Trolls con Pino Scarpettini, incidendo il 45 giri Dietro la nebbia. Quindi,...A piangere la scomparsa di Deè la Sampdoria: il club blucerchiato ha pubblicato sul proprio sito un messaggio di cordoglio per la morte del cantante, grande tifoso della Sampdoria. 'Nella ...«Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ...Genova - È morto oggi, domenica 24 luglio 2022, all'età di 72 anni Vittorio De Scalzi, cantante, musicista, polistrumentista e compositore, noto soprattutto per aver fondato il gruppo di rock progress ...