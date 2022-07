Su As il metodo Gattuso: droni, giubbotti Gps per controllare i giocatori, studio dei dati, «è onnipresente» (Di domenica 24 luglio 2022) As dedica un articolo al metodo di Gattuso al Valencia. Ogni mattina l’allenatore fornisce ai suoi giocatori i dati sulle prestazioni della giornata precedente, per iscritto o in un video della durata di 10/15 minuti. Il tutto, accompagnato da un messaggio chiaro ai calciatori: «I dati non mentono». Le immagini servono allo staff tecnico per far comprendere meglio ai giocatori le loro indicazioni, gli errori in campo, le cose fatte bene e quelle, invece, da migliorare. As scrive: “Gattuso è un allenatore attivo, costante, coinvolto in tutte le fasi della preparazione, da quelle fisiche a quelle tattiche. Non sono solo le sue urla durante le sessioni, è onnipresente in ogni esercizio. Dallo stretching agli esercizi che i giocatori di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) As dedica un articolo aldial Valencia. Ogni mattina l’allenatore fornisce ai suoisulle prestazioni della giornata precedente, per iscritto o in un video della durata di 10/15 minuti. Il tutto, accompagnato da un messaggio chiaro ai calciatori: «Inon mentono». Le immagini servono allo staff tecnico per far comprendere meglio aile loro indicazioni, gli errori in campo, le cose fatte bene e quelle, invece, da migliorare. As scrive: “è un allenatore attivo, costante, coinvolto in tutte le fasi della preparazione, da quelle fisiche a quelle tattiche. Non sono solo le sue urla durante le sessioni, èin ogni esercizio. Dallo stretching agli esercizi che idi ...

