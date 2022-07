gippu1 : D'inverno come d'estate, Olivier Giroud si conferma particolarmente temibile tra le 19:15 e le 19:40 del sabato pomeriggio #ColoniaMilan - ilpost : Sabato pomeriggio c’è stato un incidente fra due barche al largo dell’Argentario, in provincia di Grosseto: una per… - Gianluc54410558 : @IlMici8 Un tempo chiudevano la domenica, il sabato è il mercoledì pomeriggio. Abbiamo sempre mangiato lo stesso. - smemorinamatta1 : @ritalaura2000 @IlMici8 sono nella stessa condizione. è un bel gioco a incastro ma dai, riesco. pulizie la domenica… - riola77 : RT @twin__flames: 4000 persone a vedere una sua diretta un sabato pomeriggio qualunque?? #jessyselassie #jeru -

GROSSETO. Naufragio, omicidio colposo e lesioni. Sarebbero questi i reati rispetto ai quali si stanno muovendo le indagini sullo scontro tra imbarcazioni avvenutoall'Argentario, nel canale tra Monte Argentario (Grosseto) e l'Isola del Giglio, costato la vita un uomo, mentre sono ancora in corso le ricerche di una donna dispersa. Secondo le ......Potrebbe esserci l'utilizzo del pilota automatico da parte del conducente dello yacht fra le possibili cause della collisione fra le due barche - una a vela e una a motore - in cui... Sabato pomeriggio c’è stato un incidente fra due barche al largo dell’Argentario, in provincia di Grosseto: una persona è morta e una è dispersa Caldo intenso su tutta l'Italia, con l'anticiclone africano che continuerà a dominare su tutte le regioni fino a martedì, quando una perturbazione atlantica influenzerà in particolare le regioni del N ...Secondo le ipotesi lo yacht con a bordo 4 danesi, forse navigando con il pilota automatico, sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela ...