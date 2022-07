Roma, Wijnaldum prima scelta: si lavora per risolvere la questione ingaggio (Di domenica 24 luglio 2022) Come riporta ‘Il Messaggero’, la Roma è sempre molto forte su Georginio Wijnaldum, centrocampista del Paris Saint-Germain. Attualmente l’ostacolo più grande sembra essere lo stipendio dell’olandese ma i dirigenti giallorossi stanno lavorando alacremente per trovare la miglior soluzione. I parigini vorrebbero una cessione in prestito con obbligo di riscatto a dieci milioni più una contropartita, Zalewski possibilmente. Pinto, invece, preferirebbe optare per un’acquisto in prestito con diritto di riscatto, naturalmente senza l’inserimento del polacco nella trattativa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Come riporta ‘Il Messaggero’, laè sempre molto forte su Georginio, centrocampista del Paris Saint-Germain. Attualmente l’ostacolo più grande sembra essere lo stipendio dell’olandese ma i dirigenti giallorossi stannondo alacremente per trovare la miglior soluzione. I parigini vorrebbero una cessione in prestito con obbligo di riscatto a dieci milioni più una contropartita, Zalewski possibilmente. Pinto, invece, preferirebbe optare per un’acquisto in prestito con diritto di riscatto, naturalmente senza l’inserimento del polacco nella trattativa. SportFace.

