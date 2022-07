Papa Francesco: iniziato il viaggio apostolico in Canada. Il telegramma a Mattarella (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 luglio 2022 - Il trentasettesimo viaggio apostolico di Papa Francesco è iniziato. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Pontefice è salito in sedia a rotelle sul volo che lo porterà in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 luglio 2022 - Il trentasettesimodi. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Pontefice è salito in sedia a rotelle sul volo che lo porterà in ...

Corriere : Papa Francesco ai giovani: «Urgente ridurre il consumo della carne. Confido in voi» - Corriere : Il Papa in Canada e la richiesta di perdono ai nativi per lo scandalo delle «scuole residenziali» - vaticannews_it : Il cardinale #Parolin, in vista del viaggio del #Papa in #Canada, ricorda gli obiettivi della visita: riconciliazio… - algaritmica : RT @Corriere: Papa Francesco ai giovani: «Urgente ridurre il consumo della carne. Confido in voi» - ap_hashtag : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: vengo in Canada per riconciliazione con i nativi #canada #dio #papafrancesco #twitter #pontefice http… -