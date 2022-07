Ora che è finita col Pd Conte pensa alle liste. Dopo Grillo impossibile ogni deroga ai due mandati (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole pronunciate dai due più diretti interessati non lasciano spazio a sorprese: la rottura tra Pd e M5s è totale. E ora Giuseppe Conte deve rimodulare tutta la campagna elettorale, che sarà in solitaria, «solo noi abbiamo difeso il reddito di cittadinanza, solo noi volevamo davvero il salario minimo e lo stop alle armi a Kiev» e via così a marcare un distacco senza nostalgie dal governo e da Letta. Il tentativo di tornare al Movimento d’opposizione delle origini è alimentato anche dal video-diktat di Beppe Grillo sull’intoccabilità del vincolo dei due mandati. Il che rende obbligato il sacrificio di molti big, a partire dal presidente della Camera Roberto Fico, dall’ex reggente Vito Crimi e da Paola Taverna. Quest’ultima sarà però la “numero due” di Conte, già da questa fase decisiva, che ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole pronunciate dai due più diretti interessati non lasciano spazio a sorprese: la rottura tra Pd e M5s è totale. E ora Giuseppedeve rimodulare tutta la campagna elettorale, che sarà in solitaria, «solo noi abbiamo difeso il reddito di cittadinanza, solo noi volevamo davvero il salario minimo e lo stoparmi a Kiev» e via così a marcare un distacco senza nostalgie dal governo e da Letta. Il tentativo di tornare al Movimento d’opposizione delle origini è alimentato anche dal video-diktat di Beppesull’intoccabilità del vincolo dei due. Il che rende obbligato il sacrificio di molti big, a partire dal presidente della Camera Roberto Fico, dall’ex reggente Vito Crimi e da Paola Taverna. Quest’ultima sarà però la “numero due” di, già da questa fase decisiva, che ...

