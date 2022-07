Morte De Scalzi, aveva scritto ‘Lettera da Amsterdam’ inno della Sampdoria (Di domenica 24 luglio 2022) Il mondo della musica e non solo piange la scomparsa di Vittorio De Scalzi, aveva scritto l’inno della Sampdoria Il mondo della musica e non solo piange la scomparsa di Vittorio De Scalzi. Lo storico fondatore del gruppo musicale rock progressivo New Trolls attivo dal 1967 al 1997 è morto all’età di 72 anni. L’addio del cantante ha colpito anche la Sampdoria, squadra a cui proprio De Scalzi aveva scritto ‘Lettera da Amsterdam’, inno dei blucerchiati al momento dell’ingresso in campo prima delle partite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Il mondomusica e non solo piange la scomparsa di Vittorio Del’Il mondomusica e non solo piange la scomparsa di Vittorio De. Lo storico fondatore del gruppo musicale rock progressivo New Trolls attivo dal 1967 al 1997 è morto all’età di 72 anni. L’addio del cantante ha colpito anche la, squadra a cui proprio Dedadei blucerchiati al momento dell’ingresso in campo prima delle partite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

