Manchester City, Haaland su Guardiola: “Mi piace molto, sarà divertente essere allenato da lui” (Di domenica 24 luglio 2022) Il nuovo attaccante del Manchester City, Erling Haaland, ha parlato di Pep Guardiola e di questi primi giorni con il club inglese. Sul tecnico spagnolo dichiara: “E’ un po’ matto, però mi piace molto. sarà divertente essere allenato da lui. Dopo una settimana non posso dire molto, mi sono allenato bene e sono pronto”. Poi una battuta anche sul suo compagno di squadra, Grealish: “Se ci connettiamo possiamo fare davvero bene. E’ molto bravo e mi piacciono le vibrazioni che ha intorno a sè”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Il nuovo attaccante del, Erling, ha parlato di Pepe di questi primi giorni con il club inglese. Sul tecnico spagnolo dichiara: “E’ un po’ matto, però mida lui. Dopo una settimana non posso dire, mi sonobene e sono pronto”. Poi una battuta anche sul suo compagno di squadra, Grealish: “Se ci connettiamo possiamo fare davvero bene. E’bravo e mi piacciono le vibrazioni che ha intorno a sè”. SportFace.

DiMarzio : #ManchesterCity | Gol al debutto contro il #BayernMonaco per #Haaland - AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena Bertolini per ???? #Italia ?? #Belgio ???? ?? Oggi, ore 21… - AzzurreFIGC : ?????????? ???????? ???? #ItaliaBelgio ???? ? Oggi, ore 21.00 ?? Manchester City Academy Stadium ?? Diretta su @RaiUno -… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #ManchesterCity | Gol al debutto contro il #BayernMonaco per #Haaland - BernardoTouch : Ferrari ?? Manchester City in Europe Professional bottlers -