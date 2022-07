Letta: "Il Paese è al bivio. O noi o Meloni" (Di domenica 24 luglio 2022) AGI -"La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o Meloni". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista a 'Repubblicà. E sulla campagna elettorale spiega: "Trasformeremo le 400 feste dell'Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito ma anche di chiamata ai volontari". Poi Letta aggiunge: "Il Pd sta organizzando una lista aperta ed espansiva: 'Democratici e progressisti'. Sarà il cuore del nostro progetto Italia 27, la data di fine legislatura. L'obiettivo è arrivarci dopo aver governato e trasformato il Paese". Il leader della Lega non ha dubbi: "Vinciamo le elezioni, e il primo dedcreto sicurezza sarà zero clandestini in giro", ha detto Matteo Salvini a Domodossola. "Il 25 settembre si sceglie l'Italia dei prossimi 30 anni. Se andremo al governo porteremo come ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI -"La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, in un'intervista a 'Repubblicà. E sulla campagna elettorale spiega: "Trasformeremo le 400 feste dell'Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito ma anche di chiamata ai volontari". Poiaggiunge: "Il Pd sta organizzando una lista aperta ed espansiva: 'Democratici e progressisti'. Sarà il cuore del nostro progetto Italia 27, la data di fine legislatura. L'obiettivo è arrivarci dopo aver governato e trasformato il". Il leader della Lega non ha dubbi: "Vinciamo le elezioni, e il primo dedcreto sicurezza sarà zero clandestini in giro", ha detto Matteo Salvini a Domodossola. "Il 25 settembre si sceglie l'Italia dei prossimi 30 anni. Se andremo al governo porteremo come ...

