I New Trolls, la musica in lutto: è morto Vittorio De Scalzi (Di domenica 24 luglio 2022) Dalla pagina Facebook di Vittorio De Scalzi la notizia che addolora tutti. E' morto il fondatore dei New Trolls, è morto Vittorio De Scalzi, cantante, chitarrista e autore. Voce e volto indimenticabile del gruppo rock progressivo; i New Trolls perdono tutto ma restano le canzoni, resta l'amore immenso che hanno ricevuto e donato. Vittorio ha raggiunto la sua Aldebaran, è commovente il messaggio con cui si annuncia l'addio. Aldebaran è un album dei New Trolls del 1978, l'ultimo saluto a Vittorio De Scalzi ci sarà domani, lunedì alle 18 a Sanremo presso la sede del Club Tenco. L'ultimo viaggio in forma laica per il compositore che è nato il 4 novembre del 1949 e che negli anni '60 ha ...

