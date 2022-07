F1 Gp Francia 2022 | Leclerc finisce su barriere | vittoria di Verstappen

Leggi su funweek

(Adnkronos) – La Ferrari di Charlesva in testa coda esulleal 19esimo giro e chiude qui la sua gara del Gp diquando era in testa. Entra la safety car ma la Red Bull di Maxche si era appena fermata va in testa alla gara davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. La Ferrari di Carlos Sainz, dopo la safety car per l'uscita di scena del compagno di squadra, sale in quarta posizione dietro, Hamilton e Perez ma al pilota spagnolo della viene comminata una penalità di 5 secondi per 'unsafe release', durante il pit stop. Poi il grande sorpasso di Sainz ai danni di Perez per conquistare la terza posizione ma a 10 giri dalla fine rientra ai box per scontare la penalità di 5". Lo spagnolo della rossa con gomme nuove rientra in nona ...