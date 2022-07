WTA Amburgo 2022 | Bernarda Pera regola Anett Kontaveit e conquista il titolo!

(Di sabato 23 luglio 2022) Si è conclusa la finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis: per l’Hamburg European Open, sulla terra battuta tedesca, l’estone, numero 1 del seeding, è stata sconfitta dalla statunitense, vittoriosa con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora ed un quarto di gioco. Nel primo set la statunitense parte forte, centrando il break a quindici nel primo gioco. L’estone resta in scia fino al 2-3, poi però nel settimo gameè ancora incisiva in risposta, andando ad ottenere il secondo strappo, per poi chiudere al primo set point sul 6-2 in 31 minuti. La seconda partita vede l’equilibrio durare fino al 2-2, poi la statunitense trova il break a trenta sia nel quinto che nel settimo gioco. ...

