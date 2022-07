Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 luglio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata da validazione da parte di Francesco Vitale in studio il grano fermo nel Mar Nero potrà riprendere il suo cammino per suonare il mondo la svolta arriva da Istanbul dove oggi si è firmato un accordo vedrai corridori di esportazione di grano ucraino fermo da quando 149 giorni fa è cominciata la guerra Ucraina Russia sotto l’egida delle Nazioni Unite hanno messo nero su bianco lo stop alla crisi alimentare globale causato dal conflitto dà tregua durerà 3 mesi riguarda il momento Store il grano affermano i silos dei forti ucraini di Odessa heyhorny Turchia è o non monitoreranno nella passaggio delle navi attraverso un tragitto libero dalle Mine che infestano il mar Nero e continueranno il rispetto delle procedure non vi saranno scorte da parte di navi militari questo si è reso necessario sia prenotato l’umanitaria dell’intesa ...