Traffico Roma del 23-07-2022 ore 15:30 (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverde Roma Buon sabato pomeriggio dalla redazione Bentrovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara scherzo il Traffico in queste ore ma attenzione a degli incidenti un incidente in particolare ha provocato la chiusura dell’ autostrada Roma Civitavecchia tra Fregene e Fiumicino in via Monte del Marmo ci troviamo all’altezza della zona Ovest del raccordo anulare incidente con mezzo pesante coinvolto procedere con prudenza un incidente in via di Porta San Lorenzo mentre da poco risolto un incidente sulla via Nomentana verso fuori direzione Colleverde altezza raccordo il Traffico è regolare a Roma Sud a Fonte Ostiense Intanto un incendio in via Lipparini nei pressi di viale Ignazio Silone moderare la velocità a Casal Bruciato scoppiato una tubatura in via dei Cluniacensi l’ultimo tratto della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 luglio 2022) LuceverdeBuon sabato pomeriggio dalla redazione Bentrovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara scherzo ilin queste ore ma attenzione a degli incidenti un incidente in particolare ha provocato la chiusura dell’ autostradaCivitavecchia tra Fregene e Fiumicino in via Monte del Marmo ci troviamo all’altezza della zona Ovest del raccordo anulare incidente con mezzo pesante coinvolto procedere con prudenza un incidente in via di Porta San Lorenzo mentre da poco risolto un incidente sulla via Nomentana verso fuori direzione Colleverde altezza raccordo ilè regolare aSud a Fonte Ostiense Intanto un incendio in via Lipparini nei pressi di viale Ignazio Silone moderare la velocità a Casal Bruciato scoppiato una tubatura in via dei Cluniacensi l’ultimo tratto della ...

CornerInter : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - VAIstradeanas : 15:41 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma - Viterbo, traffico rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione ad Ang… - WhiteDogSummer : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - EItonMcCartney : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… -