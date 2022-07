“Tanto non te la dà nessuno”, Chiara Nasti “demolisce” l’hater che critica il suo seno (Di sabato 23 luglio 2022) Chiara Nasti è costantemente nell’occhio del ciclone, specie da quando è incinta e sfoggia fieramente la sua gravidanza sui social. In queste ore, così come evidenziato da Deianira Marzano, l’influencer ha “demolito” un hater. Chiara Nasti “demolisce” l’hater che critica il suo seno: “nessuno te la dà!” Un utente ha commentato in maniera colorita il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 23 luglio 2022)è costantemente nell’occhio del ciclone, specie da quando è incinta e sfoggia fieramente la sua gravidanza sui social. In queste ore, così come evidenziato da Deianira Marzano, l’influencer ha “demolito” un hater.cheil suo: “te la dà!” Un utente ha commentato in maniera colorita il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gippu1 : Il #Milan non perdeva un'amichevole dal 28 luglio 2019, 0-1 contro il Benfica (autogol di Biglia). Fu una sconfitta… - lucianonobili : Tirato bene, non c’è che dire, tanto che ha fatto gol la Meloni. Bella pippa il tuo campione. - CarloCalenda : Quindi #Draghi non l’ha mandato via nessuno. Nessuno ha responsabilità. Non Lega e 5S che volevano solo più coccole… - Samisa2 : RT @severusmagiustu: Questo pezzo storico di @lucianinalitti è del 9 dicembre 2012. Ed è tanto attuale da far paura. In dieci anni non è c… - _Maria2608 : Era da tanto che non metteva like, vai Camila continua così -