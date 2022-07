Nuovo disco rigido Stream S05 di Silicon Power

Leggi su tuttotek

(Di sabato 23 luglio 2022) L‘aziendaha presentato il suoportatileS05 IlS05 di(SP), qui per maggiori informazioni sull’azienda, è stato progettato per essere ilportatile perfetto per risparmiare in movimento. LoS05 sarà il tuoportatile preferito da 2,5?. Destinato all’uso quotidiano, il suo design compatto e leggero si adatta comodamente alla tua mano per la massima portabilità. Portalo con te ovunque tu vada per eseguire il backup di qualsiasi cosa, dai documenti importanti agli insostituibili ricordi, in modo affidabile e sicuro. Foto, video, brani ...