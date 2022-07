Limone: le bucce non le buttare sono utilissime (Di sabato 23 luglio 2022) Non buttare assolutamente le bucce del Limone, possono rivelarsi davvero utili. Scopriamo insieme l’utilizzo alternativo! Il Limone rappresenta sicuramente un agrume particolarmente amato, soprattutto nel nostro territorio nazionale. Si tratta di un ingrediente che si sposa perfettamente con la maggior parte delle pietanze, che siano dolci o salate; inoltre, viene utilizzato per diversi trattamenti di benessere proprio grazie alle sostanze nutritive in esso contenute. Limoni (Pexels)Molti ad esempio consigliano di consumare del succo di Limone nell’acqua la mattina a digiuno, in modo da stimolare l’intestino e depurare l’organismo; altri invece lo utilizzano per la realizzazione di scrub e maschere fatte in casa, rimedi che sfruttano il suo potere astringente ed ... Leggi su formatonews (Di sabato 23 luglio 2022) Nonassolutamente ledel, posrivelarsi davvero utili. Scopriamo insieme l’utilizzo alternativo! Ilrappresenta sicuramente un agrume particolarmente amato, soprattutto nel nostro territorio nazionale. Si tratta di un ingrediente che si sposa perfettamente con la maggior parte delle pietanze, che siano dolci o salate; inoltre, viene utilizzato per diversi trattamenti di benessere proprio grazie alle sostanze nutritive in esso contenute. Limoni (Pexels)Molti ad esempio consigliano di consumare del succo dinell’acqua la mattina a digiuno, in modo da stimolare l’intestino e depurare l’organismo; altri invece lo utilizzano per la realizzazione di scrub e maschere fatte in casa, rimedi che sfruttano il suo potere astringente ed ...

ferminia78 : @ju_and_the_cats @mvetto Me li hanno venduti come bio. E forse avrei dovuto dirlo prima:le bucce sono già sotto alc… - CronacaSocial : Non gettare via le bucce di limone. Mettile dentro un recipiente e aggiungi l'aceto. Ti sveliamo perché??????… - reteimprese : #Roma #Enoteche lo chardonnay 'cardellino? si presenta alla vista con un giallo paglierino intenso. un gioco comple… - DigennalL : @DionisioStevi E filtra acqua di cottura.. grattata di parmigiano e anche un po’ di pecorino lo metti in olio con l… - infoitinterno : 2 usi delle Bucce di Limone in giardino: gli effetti sorprendenti su piante, insetti e… umore -