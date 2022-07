Lazio, Bianchessi: «Enrico Lotito e Fabiani ottimi innesti» (Di sabato 23 luglio 2022) Le parole del responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi sull’arrivo in società di Fabiani ed Enrico Lotito Intervistato da Lazio Style Radio, Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, ha dichiarato: «Abbiamo chiuso una stagione molto positiva. Per la prima volta siamo andati a giocarci le finali di play-off con l’Under 15, 16 e 17, arrivando agli ottavi e ai quarti di finale con l’Under 15. Per noi è un successo importante essere tra le prime 8 squadre in Italia. C’è un po di amarezza perchè avremmo potuto, dopo aver vinto il girone con l’Under 16, andare più avanti ma questo serve a far crescere la mentalità che ci manca per affrontare tali partite. Lo scorso anno l’Under 16 ha vinto il campionato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Le parole del responsabile del settore giovanile della, Maurosull’arrivo in società diedIntervistato daStyle Radio, Mauro, responsabile del settore giovanile della, ha dichiarato: «Abbiamo chiuso una stagione molto positiva. Per la prima volta siamo andati a giocarci le finali di play-off con l’Under 15, 16 e 17, arrivando agli ottavi e ai quarti di finale con l’Under 15. Per noi è un successo importante essere tra le prime 8 squadre in Italia. C’è un po di amarezza perchè avremmo potuto, dopo aver vinto il girone con l’Under 16, andare più avanti ma questo serve a far crescere la mentalità che ci manca per affrontare tali partite. Lo scorso anno l’Under 16 ha vinto il campionato ...

