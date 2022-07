Julian Nagelsmann commenta l’interesse del Bayern Monaco per Harry Kane (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 12:34:05 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato del fatto che il club potrebbe fare una mossa per Harry Kane. È probabile che i campioni di Germania siano alla ricerca di un nuovo attaccante, dato che Robert Lewandowski è passato all’FC Barcelona. Il Tottenham è rimasto fermo la scorsa estate quando il Man City è entrato al posto di Kane e con Antonio Conte ora al club, premiarlo ora sarebbe ancora più difficile. “Vedremo cosa accadrà in futuro” Nagelsmann ha lasciato intendere che una mossa per Kane è qualcosa a cui il Bayern potrebbe guardare in futuro. L’allenatore tedesco non ha dubbi sul ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 12:34:05 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore delha parlato del fatto che il club potrebbe fare una mossa per. È probabile che i campioni di Germania siano alla ricerca di un nuovo attaccante, dato che Robert Lewandowski è passato all’FC Barcelona. Il Tottenham è rimasto fermo la scorsa estate quando il Man City è entrato al posto die con Antonio Conte ora al club, premiarlo ora sarebbe ancora più difficile. “Vedremo cosa accadrà in futuro”ha lasciato intendere che una mossa perè qualcosa a cui ilpotrebbe guardare in futuro. L’allenatore tedesco non ha dubbi sul ...

MarcoLai_23 : ????35º compleanno di Julian Nagelsmann. In questo che è stato il mio primissimo articolo avevo cercato di riassumere… - MarcoLai_23 : RT @TheGegenPress_: ?????? Julian Nagelsmann compie oggi 35 anni. In questo pezzo del nostro archivio analizziamo la sua idea di calcio in ogn… - NB1_Official : RT @TheGegenPress_: ?????? Julian Nagelsmann compie oggi 35 anni. In questo pezzo del nostro archivio analizziamo la sua idea di calcio in ogn… - TheGegenPress_ : ?????? Julian Nagelsmann compie oggi 35 anni. In questo pezzo del nostro archivio analizziamo la sua idea di calcio in… - JoshuaKfan : Twitterina con cui replicare la proposta davanti a Julian Nagelsmann? -