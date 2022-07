(Di sabato 23 luglio 2022) Se non verranno salvati ad hoc da Conte, l’elenco comprende tra gli altri anche Fico, Roberta Lombardi, Appendino, Sibilia,, Fraccaro, Tofalo, Dadone. E tanti altri

La Stampa

... oggi la lente è sui presunti fondi russi a Lega e M5s, sui silenzi die Berlusconi. ... Finanziamento partiti sospeso Tutti i partiti furonosalvo il partito comunista Le elezioni ...... si torna a votare su Rousseau Cosa succederà nel Movimento 5 Stelle dopo lo scontro trae Conte Terremoto 5 Stelle, sospesa la nomina di Conte a capo dei grillini:i vertici del ... I decapitati. Grillo sancisce definitivamente la tagliola dei due mandati: da Taverna a Crimi, da Bonafede a Toninelli, ecco i big 5S a cui dovremo rinunciare (Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2022 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 'Ho guardato il Parlamento mentre Draghi parlava e non era Draghi che mi ha sconcertato, ma quel parlamento, di gente c ...LA CORSA AL CENTRO Letta cerca i moderati, ma Calenda non cede: «Meglio andare da. Beppe Grillo: «Di Maio Così Beppe Grillo sul suo blog dove aggiunge: «Noi siamo questi e la legge dei due mandati de ...