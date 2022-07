Giovanni Buccoliero, il primario morto di infarto in corsia dopo un turno di 24 ore (Di sabato 23 luglio 2022) Era arrivato martedì sera in ospedale, lavorando per 12 ore al Pronto soccorso del Giannuzzi di Manduria (Taranto), poi altre 12 ore in reparto, così è rientrato a casa mercoledì sera: Giovanni Buccoliero al mattino del giovedì era nuovamente in corsia per visitare i pazienti, ma è stato colpito da un infarto, che lo ha ucciso a 61 anni. primario facente funzioni del reparto di Medicina, lascia una moglie e tre figli. Si era allontanato un secondo dai colleghi dicendo di dover usare il bagno, e non ha fatto più ritorno. Un infermiere lo ha trovato riverso sul pavimento privo di sensi: non respirava, e nonostante l’intervento di rianimatori e anestesisti per lui non c’è stato nulla da fare. “Ma non manifestava alcuna sintomatologia che lasciasse preludere ciò che è avvenuto”, dirà alcune ore più tardi ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Era arrivato martedì sera in ospedale, lavorando per 12 ore al Pronto soccorso del Giannuzzi di Manduria (Taranto), poi altre 12 ore in reparto, così è rientrato a casa mercoledì sera:al mattino del giovedì era nuovamente inper visitare i pazienti, ma è stato colpito da un, che lo ha ucciso a 61 anni.facente funzioni del reparto di Medicina, lascia una moglie e tre figli. Si era allontanato un secondo dai colleghi dicendo di dover usare il bagno, e non ha fatto più ritorno. Un infermiere lo ha trovato riverso sul pavimento privo di sensi: non respirava, e nonostante l’intervento di rianimatori e anestesisti per lui non c’è stato nulla da fare. “Ma non manifestava alcuna sintomatologia che lasciasse preludere ciò che è avvenuto”, dirà alcune ore più tardi ...

