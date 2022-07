Gazzetta – Milan De Ketelaere costa troppo, idea Zielinski (Di sabato 23 luglio 2022) Il Milan fatica a chiudere l’affare De Ketelaere col Bruges e pensa a Piotr Zielinski del Napoli. Il giocatore polacco potrebbe essere ceduto, ma solo davanti ad un’offerta molto importante. Lo stesso Zielinski ha sempre detto di volere restare in maglia azzurra, ma la società di Aurelio De Laurentiis può vendere qualsiasi giocatore, lo ha detto Giuntoli, ma al giusto prezzo. Gazzetta dello Sport sull’interesse del Milan per Zielinski scrive: “Milan e Bruges infatti sono rimaste sulle proprie posizioni. Il Bruges chiede 35 milioni perché sa che il Leeds per CDK è pronto a spenderne 40… e questo sicuramente non mette di buon’umore i belgi. Il Milan invece propone sempre 30 milioni più 2 di bonus perché questa è la valutazione che ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Ilfatica a chiudere l’affare Decol Bruges e pensa a Piotrdel Napoli. Il giocatore polacco potrebbe essere ceduto, ma solo davanti ad un’offerta molto importante. Lo stessoha sempre detto di volere restare in maglia azzurra, ma la società di Aurelio De Laurentiis può vendere qualsiasi giocatore, lo ha detto Giuntoli, ma al giusto prezzo.dello Sport sull’interesse delperscrive: “e Bruges infatti sono rimaste sulle proprie posizioni. Il Bruges chiede 35 milioni perché sa che il Leeds per CDK è pronto a spenderne 40… e questo sicuramente non mette di buon’umore i belgi. Ilinvece propone sempre 30 milioni più 2 di bonus perché questa è la valutazione che ...

