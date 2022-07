F1, Lando Norris: “Gli aggiornamenti portati per questo fine settimana stanno funzionando” (Di sabato 23 luglio 2022) Lando Norris esprime il proprio parere alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il #4 di McLaren partirà domani dalla quinta posizione alle spalle del connazionale Lewis Hamilton (Mercedes) ed il messicano Sergio Perez (Red Bull). Il britannico ha riportato ai media ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di come è andata la qualifica quest’oggi. Sono felice, la macchina si è comportata come volevamo. Non dobbiamo abbassare la guardia, in gara molte cose possono cambiare. Gli aggiornamenti portati per questo fine settimana stanno dando i loro frutti”. Il compagno di box dell’australiano Daniel Ricciardo ha tutte le carte in regola per confermarsi anche domani nella prima parte ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)esprime il proprio parere alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il #4 di McLaren partirà domani dalla quinta posizione alle spalle del connazionale Lewis Hamilton (Mercedes) ed il messicano Sergio Perez (Red Bull). Il britannico ha riportato ai media ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di come è andata la qualifica quest’oggi. Sono felice, la macchina si è comportata come volevamo. Non dobbiamo abbassare la guardia, in gara molte cose possono cambiare. Gliperdando i loro frutti”. Il compagno di box dell’australiano Daniel Ricciardo ha tutte le carte in regola per confermarsi anche domani nella prima parte ...

