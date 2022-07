CANALE 5, VARIAZIONI DAYTIME: UNA VITA VA IN FERIE. QUALE SOAP PRECEDERÀ POMERIGGIO 5? (Di sabato 23 luglio 2022) L’estate sta proseguendo a gonfie vele, non solo sul piano climatico, ma anche a livello televisivo. Stiamo vivendo un’estate molto torrida, ma la cara televisione ci sta facendo compagnia, sopra tutto nelle ore centrali della giornata. Per CANALE 5 in estate, è consuetudine sperimentare alcune SOAP, da prolungare anche in garanzia. Se fossimo nel lontano 2015, grazie all’ottimo stato di salute del Segreto, cardine del POMERIGGIO del Biscione, non ci chiederemo QUALE SOAP è meglio posizionare subito dopo il DAYTIME del Grande Fratello Vip. Da lunedì 1 agosto 2022, la SOAP spagnola Una VITA, andrà in vacanza e di conseguenza si allungherà Beautiful. I fan dalla SOAP americana, non potranno che essere felici. Infatti dal 1° agosto ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 23 luglio 2022) L’estate sta proseguendo a gonfie vele, non solo sul piano climatico, ma anche a livello televisivo. Stiamo vivendo un’estate molto torrida, ma la cara televisione ci sta facendo compagnia, sopra tutto nelle ore centrali della giornata. Per5 in estate, è consuetudine sperimentare alcune, da prolungare anche in garanzia. Se fossimo nel lontano 2015, grazie all’ottimo stato di salute del Segreto, cardine deldel Biscione, non ci chiederemoè meglio posizionare subito dopo ildel Grande Fratello Vip. Da lunedì 1 agosto 2022, laspagnola Una, andrà in vacanza e di conseguenza si allungherà Beautiful. I fan dallaamericana, non potranno che essere felici. Infatti dal 1° agosto ...

