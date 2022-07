Beppe Grillo attacca Di Maio: 'Gigino 'a cartelletta'. Due mandati luce nella tenebra' (Di sabato 23 luglio 2022) Beppe Grillo, 73 anni, ha fondato il M5S il 4 ottobre del 2009 Roma, 23 luglio 2022 - La crisi di governo , la scissione e le fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle , la regola dei due mandati, la legge ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 luglio 2022), 73 anni, ha fondato il M5S il 4 ottobre del 2009 Roma, 23 luglio 2022 - La crisi di governo , la scissione e le fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle , la regola dei due, la legge ...

beppe_grillo : Sobrietà, efficienza, rinnovabili. #2000watt a testa ci basteranno per la felicità. Ecco la rivoluzione del meno! - riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - beppe_grillo : Ho un messaggio per tutti voi! - mariocinalli : RT @DaniloToninelli: Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi contrap… - BernardRiemann1 : @beppe_grillo Purtroppo il movimento è fatto da persone. Persone che immerse in un sistema che antepone l'interesse… -