Barbacci (Cisl): non si lascino le scuole senza dirigenti, a rischio gli obiettivi del PNRR. Aprire a mobilità e assunzioni (Di sabato 23 luglio 2022) Cisl - La qualità del servizio formativo che a parole tutti invocano, è certamente favorita e sostenuta dalla presenza dei dirigenti scolastici a presidio delle istituzioni autonome. È un pilastro dell'architettura della nostra organizzazione scolastica che ad ogni scuola autonoma sia assegnato un dirigente, ma da molto tempo questo punto essenziale sembra essere stato dimenticato. L'articolo .

