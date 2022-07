Atletica | Dosso alla pari con le americane | Kaddari lanciata | la 4×100 continua a battere il record italiano

Leggi su oasport

(Di sabato 23 luglio 2022) Se gli uomini si leccano le ferite, le donne festeggiano. L’Italia vola in finale ai Mondiali con lafemminile. La staffetta tricolore si è resa protagonista di una prova di assoluto spessore tecnico nelle batterie e ha meritatamente guadagnato la qualificazione all’atto conclusivo. Le azzurre sono riuscite nel colpaccio firmando il, un perentorio 42.71 che certifica il valore espresso dalle nostre portacolori sulla pista di Eugene (Oregon, USA). La nostra Nazionale è rientrata tra le migliori otto, come era riuscita a fare ai Mondiali di tre anni fa. L’impresa era stata sfiorata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a dimostrazione di una grande solidità del settore velocità alle nostre latitudini. In squadra non c’è una fuoriclasse assoluta e non è presente il Marcell Jacobs di turno, ma è un gruppo estremamente ...