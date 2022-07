Ziva – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 luglio 2022)Via Federico Faruffini, 2 – 20149 –Tel. 02/99266436 Sito Internet: www.pasticceria.it Tipologia: bar / pasticceria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,60€, lieviti 1,50/2€, dolci 24€/kg Giorno di chiusura: Lunedì; Domenica pomeriggio OFFERTA Marcello Salvatori è un pasticcere che vanta una vasta esperienza attiva sia nel panificio di famiglia a Cesano Boscone che per un anno presso Carlo Cracco in Galleria. A inizio 2019 ha aperto la pasticceria, il cui nome si deve aParvis Bianchi, a sua volta pasticcera e compagna di lavoro e di vita. L’offerta dolce è molto ampia e articolata, a cui si affianca una proposta di caffetteria che rende il locale adatto ad essere fruito anche per ottime colazioni e merende. Noi l’abbiamo provata per il primo pasto della giornata, optando per ...