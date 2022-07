Una Vita, anticipazioni 23 luglio: Dori va a vivere con Felipe. Genoveva rischia grosso (Di venerdì 22 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 23 luglio: la puntata di domani ci sembra proprio da non perdere! Riguarderà alcune famose coppie. Quali, oltre a quella “formata” Dori e Felipe? Vedremo anche Genoveva, che sarà in serio pericolo a causa del marito Aurelio. Una Vita, anticipazioni 23 luglio: le domestiche spettegolano su Felipe e Dori Svolta nel rapporto tra Felipe e Dori: sembra che l’infermiera debba lasciare la soffitta per andare ad abitare con l’Alvarez Hermoso per assisterlo meglio e questo alimenterà i pettegolezzi tra le coinquiline della Navarro. Scatta la scintilla tra Lolita e Fidel? Lolita e Fidel organizzano alla bell’e meglio un pranzo nella bottega della vedova ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 luglio 2022) Una23: la puntata di domani ci sembra proprio da non perdere! Riguarderà alcune famose coppie. Quali, oltre a quella “formata”? Vedremo anche, che sarà in serio pericolo a causa del marito Aurelio. Una23: le domestiche spettegolano suSvolta nel rapporto tra: sembra che l’infermiera debba lasciare la soffitta per andare ad abitare con l’Alvarez Hermoso per assisterlo meglio e questo alimenterà i pettegolezzi tra le coinquiline della Navarro. Scatta la scintilla tra Lolita e Fidel? Lolita e Fidel organizzano alla bell’e meglio un pranzo nella bottega della vedova ...

