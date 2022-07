Treno deraglia a Spezia: il caldo ha deformato i binari - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) I binari dove è deragliato il locomotore a La Spezia La Tragedia sfiorata. Un Treno è deragliato a La Spezia a causa del gran caldo che ha deformato i binari . È successo dentro l'area portuale della ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Idove èto il locomotore a LaLa Tragedia sfiorata. Unto a Laa causa del granche ha. È successo dentro l'area portuale della ...

Agenzia_Ansa : Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a M… - MatildeDErrico : RT @Agenzia_Ansa: Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a Milano.… - zav_news : ???? Porto di #LaSpezia, il #caldo deforma i binari: deraglia un #treno merci. #Milano, raggiunti 60 sui binari: rallenta metro 2 - MartaDj1 : RT @Agenzia_Ansa: Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a Milano.… - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a Milano.… -